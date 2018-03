Daniel Ramos salienta profissionalismo e trabalho da equipa do Marítimo

O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, destacou hoje o profissionalismo e o trabalho da sua equipa, com vontade em querer ganhar domingo o Vitória de Setúbal, em partida da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A semana do clube insular ficou marcada pelas críticas do presidente Carlos Pereira ao técnico e também a alguns jogadores sobre a derrota de 5-0 sofrida no Estádio da Luz, diante do Benfica.

O médio Fábio Pacheco ficou impedido de treinar com os restantes colegas e reuniu-se com Carlos Pereira na quinta-feira, depois do dirigente também ter conversado com Daniel Ramos.

“O que interessa é ressalvar o brio profissional de toda a gente aqui. Nós trabalhamos com dedicação. O treino é o alicerce do jogo. Se treinamos bem, temos mais possibilidades de vencer. Sempre foi assim no passado e vai continuar assim”, salientou Daniel Ramos, na conferência de imprensa de antevisão do encontro nos Barreiros.

O técnico reforçou a ideia de que a preocupação de todos é no trabalho e em manter os jogadores concentrados e com energia positiva para conseguir voltar aos bons resultados.

“Apesar dos acontecimentos, nós temos é de ser profissionais o tempo todo e olharmos para o que é verdadeiramente importante, que é não perdermos a nossa orientação, estarmos unidos, focados no objectivo de que queremos regressar às vitórias”, acrescentou.

Os ‘verde-rubros’ vão medir forças com o Vitória de Setúbal, que ainda não ganhou fora para o campeonato, mas que tem somado bons resultados no Bonfim, o que leva Daniel Ramos a “desconfiar” dos sadinos.

“O Vitória tem tido esses dois lados. É uma boa equipa, irreverente, que tem jovens talentos, jogadores rápidos na frente e é sempre um adversário incómodo. Sabemos que o Vitória tem valor, apesar de não estar tão competente fora como em casa. Desconfio do Vitória, pelo valor que tem e pelo que já demonstrou”, comentou.

Daniel Ramos lembrou que o Marítimo tem um trajecto “ambicioso” que passa por conseguir a melhor classificação possível e pretende o apoio da massa associativa nos Barreiros.

Algumas mudanças terão de ser feitas, visto que há várias ausências, umas por castigo, outras por lesão, o que não preocupa o treinador.

“Eu acredito que os que vão para jogo estão bem. Temos alterações obrigatórias, mas temos a convicção de que quem vai disputar o jogo vai com toda a vontade de querer ajudar e com a confiança da equipa técnica”, respondeu.

O Marítimo, oitavo classificado, com 33 pontos, recebe o Vitória de Setúbal, 14.º, com 24, no domingo, com o apito inicial marcado para as 16 horas.