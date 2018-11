Daniel Ramos quer o Chaves a aliar bom resultado à exibição frente ao Aves

O treinador do Desportivo de Chaves, Daniel Ramos, assumiu hoje que quer aliar o resultado a uma boa exibição e vencer na receção ao Desportivo das Aves, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Por vezes não chega jogar bem, precisamos de pontos pois eles trazem-nos confiança e vamos à procura do resultado, sem descurar o nível exibicional”, destacou o técnico dos flavienses na antevisão à partida, que se realiza na segunda-feira, às 21:15 horas, em Chaves.

Para Daniel Ramos, a “opinião generalizada” é que as exibições do Desportivo de Chaves têm sido boas, mas não tem existido “uma correspondência direta com os resultados”.

O clube transmontano perdeu os últimos dois jogos na I Liga, nas deslocações ao Santa Clara e Rio Ave, ambas por 1-0, mas Daniel Ramos acredita que a sua equipa pode “fazer um grande campeonato”.

“Disse aos jogadores que aconteça o que acontecer, se a equipa continuar a ter exibições boas como temos vindo a ter, certamente vamos fazer um grande campeonato, pois os resultados advêm muito do que se consegue evidenciar de forma regular”, observou.

O treinador do Chaves quer ainda “aproveitar o fator casa”, que considera ser importante, pois após 11 partidas, somando as três competições em que o clube está envolvido - I Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga -, oito foram disputadas fora do seu reduto.

“O calendário não podia ter sido pior, não é possível haver tantos jogos fora e nas primeiras 15 partidas que vamos realizar, 11 vão ser fora de casa, um número que é muito significativo”, alertou.

Sobre o adversário, Daniel Ramos espera um Desportivo das Aves a jogar “em ataques rápidos e à procura de provocar o erro”.

“Temos de perceber aquilo que vamos conceder ou não e jogar o nosso jogo, que estamos a preparar com afinco e cuidado, para somar os três pontos, com o apoio da nossa massa associativa”, realçou.

O Desportivo de Chaves, 15.º classificado da I Liga, com sete pontos, recebe o Desportivo das Aves, último colocado, com quatro, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, na segunda-feira, às 21:15 horas, da nona jornada.