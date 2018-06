Daniel Ramos despede-se da Madeira “eternamente agradecido ao Marítimo”

Consumada a saída de Daniel Ramos do Marítimo, o técnico natural de Vila do Conde não esquece os dois anos que passou na Pérola do Atlântico ao serviço dos verde-rubros e deixou uma mensagem de despedida na sua conta de Facebook.

“Termino hoje um ciclo de quase dois anos ao serviço do CS Marítimo. Na hora da despedida, quero deixar um agradecimento a toda a nação verde-rubra: presidente, staff diretivo, departamento médico, jogadores, adeptos e amigos. Juntos, fizemos um trabalho que só nos pode deixar orgulhosos. Estarei eternamente agradecido ao CS Marítimo por me ter proporcionado a primeira experiência na primeira Liga. Agradeço a todos as aprendizagens, vivências e emoções que partilhámos e que constituíram fator de crescimento e enriquecimento mútuo. Não esquecerei esta fase marcante da minha vida. Obrigado, muito obrigado! Deixo a Pérola do Atlântico com sentimento de dever cumprido e desejo as maiores felicidades ao CS Marítimo”, escreveu Daniel Ramos.

Recorde-se que o treinador de 47 anos vai assinar pelo Chaves nas próximas horas, tal como adiantou o DIÁRIO.