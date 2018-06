O Sporting recebeu no mesmo dia a segunda carta de rescisão, agora da parte de Daniel Podence.

De acordo com o MaisFutebol, à semelhança do que aconteceu com Rui Patrício, o avançado de 22 anos avançou para a quebra do vínculo de forma unilateral, tendo-o feito durante a tarde desta sexta-feira, através do envio da carta de rescisão por e-mail e fax, tendo também sido enviada por correio registado.