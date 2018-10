Damásio acredita que Benfica vai conquistar título e defende Luís Filipe Vieira

O antigo presidente do Benfica Manuel Damásio mostrou-se confiante na conquista do título de futebol por parte dos ‘encarnados’ e rejeitou que a imagem do emblema da Luz fique manchada pelos processos judiciais em curso.

Manuel Damásio, que liderou os destinos do Benfica entre 1994 e 1997, disse ter ficado satisfeito com o triunfo das ‘águias’ sobre o FC Porto (1-0), no domingo, embora lembrando que “é muito cedo” para se antecipar o futuro campeão.

“É muito cedo, mas é sempre muito bom ganhar ao FC Porto, até porque ultimamente não ganhávamos tanto como gostaríamos. Este ano, a equipa está melhor, reforçou-se melhor do que no ano anterior. Se no ano anterior nos tivéssemos reforçado mais, teríamos conquistado o penta. Acredito que vamos reconquistar o campeonato. O Benfica está no bom caminho”, disse.

O antigo dirigente das ‘águias’, que falava à margem da apresentação da biografia de Luiz Godinho Lopes, ex-presidente do Sporting, abordou ainda os processos judiciais que envolvem o Benfica e disse ter “a maior confiança” no presidente dos ‘encarnados’, Luís Filipe Vieira.

“Vamos aguardar que as entidades façam justiça. Vamos dizer o quê? Que foi um bandido que mandou uns e-mails para a concorrência? Isso é um nojo. Quem prevaricou, terá de ser castigado. Tenho a maior confiança no presidente Luís Filipe Vieira e estou convencido de que não vai ser acusado de nada. Todos os benfiquistas têm de lhe estar agradecidos”, referiu.

De resto, Damásio não acredita que estas situações manchem a imagem do clube da Luz: “A imagem do Benfica nunca se estraga. Se continuarmos a ganhar como ganhámos ao FC Porto, as empresas que patrocinam o Benfica continuarão a revalidar o apoio”.

Da mesma forma, Manuel Damásio defendeu Paulo Gonçalves, até há pouco tempo assessor jurídico da SAD do Benfica e que foi constituído arguido no ‘caso’ dos ‘e-mails’.

“É acusado destas coisas más que ainda vão ter de provar, mas ninguém o acusa das coisas boas que fez. O Benfica teve uma fase em que quase não sabia fazer contratos para futebolistas e ele organizou essa parte. Foi útil e um profissional que fez coisas muito boas. Só acredito que cometeu algum crime quando ele for culpabilizado pelos tribunais”, salientou.