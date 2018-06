CSD Câmara de Lobos elegeu novos órgãos sociais do clube

No passado dia 7 de Junho decorreu a Assembleia Geral do CSD Câmara de Lobos. Além da aprovação dos relatórios e contas do exercício relativo ao ano de 2017, realizou-se a eleição dos novos órgãos sociais do clube para o triénio 2018/2021.

Concorreu à eleição uma única lista apresentada pela direcção cessante, liderado por Higino Teles, a qual foi eleita pela unanimidade dos sócios presentes. Os novos órgãos sociais transitam na sua grande maioria do mandato anterior.

Salientamos a presença na Assembleia Geral de 2 antigos presidente (Jorge Faria e José Luís Gonçalves), e como alterações verificam-se as entradas de Tiago Silva, Rui Filipe Faria e Frederico Fernandes para a Direcção e a passagem de Luís Gabriel Teles e Osvaldo Pereira da anterior Direcção para o Conselho Fiscal.

Os elementos eleitos foram empossados em cerimónia realizada logo após o ato eleitoral e entram de imediato em funções.