CS Marítimo C Campeão Regional 3.ª divisão masculina

Realizou-se no passado sábado, dia 9 de Junho, no Pavilhão de Ténis de Mesa Rafael Gomes, a Fase Final do Campeonato Regional da 3.ª divisão masculina.

Nesta fase final, competiram seis formações, as primeiras duas classificadas de cada um dos grupos de competição da fase regular. A formação do Club Sport Marítimo ‘C’ sagrou-se Campeã Regional da 3ª Divisão Masculina 2017/2018 após vencer a formação da Associação Desportiva Galomar ‘C’, por 3-0, na final. A formação da ACM Madeira ‘C’ ocupou o degrau mais baixo do pódio. A AD Porto da Cruz ‘A’ foi quarta classificada, a AD Galomar ‘D’ foi quinta e a AD Porto da Cruz ‘B’ terminou no sexto lugar.