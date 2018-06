Cristiano Ronaldo vai deixar o Real Madrid

Cristiano Ronaldo vai abandonar o clube madrileno, nove épocas depois. O jornal desportivo Record noticia esta quinta-feira na sua versão impressa que o ‘astro’ madeirense vai mesmo deixar o Real Madrid devido ao incumprimento de promessas por parte do presidente dos blancos, Florentino Pérez.

Na base da insatisfação do português está a não renovação de contrato após a conquista da Liga dos Campeões, na época 2016/2017. O Record avança que Florentino Pérez prometeu uma renovação de contrato a Ronaldo nessa altura e um aumento de salário dos actuais 23,6 para 37 milhões de euros anuais, colocando-o no patamar dos valores recebidos por Messi e Neymar, contudo, a promessa nunca passou para o papel.

Ainda de acordo com a publicação, a relação entre Ronaldo e o dirigente nunca foi a melhor e um dos episódios que não caiu bem junto do capitão da selecção portuguesa de futebol aconteceu no dia em que CR7 recebeu a quinta Bola de Ouro. Florentino Pérez disse que Neymar, com a camisola do Real Madrid, também a ganharia, palavras que não caíram bem a Ronaldo.

Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Inter de Milão, Roma e Manchester United são alguns dos clubes interessados no avançado de 33 anos.