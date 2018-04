Cristiano Ronaldo salva Real Madrid à tangente

Valeu pelo susto. Com uma margem confortável à partida para a segunda mão dos ‘quartos’ da Liga dos Campeões, depois de uma vitória expressiva em Turim, por 3-0, o Real Madrid viu a Juventus empatar a eliminatória, no Santiago Bernabéu, valendo um tento de Cristiano Ronaldo, ao cair do pano (90+7’), de penálti. A partida terminou com um 3-1 favorável aos ‘bianconeri’, mas são os ‘blancos’ que carimbam a passagem às meias-finais da competição, com um agregado de 4-3.

Um bis do croata Madzukic (2’ e 37’) e outro golo do francês Matuidi, aos 61 minutos, assustaram e de que maneira os madrilenos, mas no último minuto do tempo de compensação concedido pelo árbitro, foi assinalado um penálti, que Cristiano Ronaldo concretizou. São já 15 golos apontados pelo madeirense nesta edição da ‘champions’.

O lance que dá a passagem ao conjunto de Zinedine Zidane fica marcado pela alegada agressão de Buffon ao juiz da partida, que foi expulso naquele que pode ser o seu último jogo na ‘Liga Milionária’.