“Cristiano Ronaldo não é dono do Real Madrid”, diz Marcelo

A amizade é evidente entre os dois, mas Marcelo foi categórico na mensagem que enviou a CR7, quando questionado por um jornalista sobre a possibilidade de Neymar rumar ao Real Madrid.

“O Cristiano não é dono do Real Madrid. Não é por ele lá estar que o Neymar não pode ir. Todos os jogadores estão a torcer para o Cristiano ficar, mas o Neymar tem sempre as portas abertas. Acho que os melhores jogadores do Mundo têm que jogar no Real Madrid e já disse há dois ou três anos que, para mim, um dia ele vai jogar no Real”, disse o lateral esquerdo numa conferência de imprensa realizada no estágio da selecção brasileira, que prepara o Mundial da Rússia.

Apesar da sua visão, para o canarinho “Cristiano Ronaldo é o melhor do Mundo neste, sem dúvida”.

Recorde-se que a imprensa desportiva avançou ontem que Cristiano Ronaldo vai deixar o Real Madrid.