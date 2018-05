Cristiano Ronaldo ‘lidera’ convocatória de todo o plantel para Kiev

O Real Madrid segue para a final da Liga dos Campeões com todo o plantel disponível, numa lista de 24 futebolista em que constam os últimos lesionados, Cristiano Ronaldo e Dani Carvajal.

O futebolista internacional português lesionou-se em 6 de Maio, no jogo com o FC Barcelona, em Camp Nou, mas já jogou na última jornada, em casa do Villarreal (2-2), e até marcou aquele que então era o 2-0.

Carvajal estava afastado desde o final de abril, depois de se ter lesionado na primeira mão das meias-finais com o Bayern Munique, e regressou também no último fim de semana, na despedida da Liga espanhola.

Na final de sábado, no Estádio Olímpico de Kiev, diante do Liverpool, os ‘merengues’ tentam alcançar o 13.º título de campeões europeus e o terceiro consecutivo, após as conquistas de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 e 2017.

Já o Liverpool tenta a sua sexta Taça na maior competição da UEFA, após os êxitos em 1977, 1978, 1981, 1984 e 2005.

Lista de 24 convocados:

- Guarda-redes: Keylor Navas, Casilla e Luca.

- Defesas: Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo e Achraf.

- Médios: Kroos, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic e Ceballos.

- Avançados: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez e Mayoral.