Cristiano Ronaldo fora dos eleitos de Zidane para jogo com Leganés

O futebolista português Cristiano Ronaldo foi um dos habituais titulares do Real Madrid que ficou fora da convocatória para a recepção de hoje ao Leganés, da 35.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Além do ‘capitão’ da seleção lusa, e melhor marcador da equipa na prova, com 24 golos, o treinador francês Zinédine Zidane não chamou o ‘capitão Sergio Ramos e o também central Rapahel Varane, sendo que Isco e Carvajal estão fora devido a lesão.

O Real Madrid segue no terceiro lugar da Liga espanhola, a quatro pontos do Atlético de Madrid, segundo, e a 15 do líder FC Barcelona, que pode selar no domingo o 25.º título, precisando apenas de somar um ponto na Corunha.

A formação ‘merengue’ venceu na quarta-feira por 2-1 no reduto do Bayern Munique, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, e joga a segunda mão na terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.