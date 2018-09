Cristiano Ronaldo está a “sentir-se bem” junto da família ‘bianconera’

Após a paragem forçada nos campeonatos para os respectivos jogos das selecções, encontros aos quais Cristiano Ronaldo pediu dispensa a Fernando Santos no sentido de não sofrer qualquer interrupção no seu processo de adaptação à Juventus, o ‘astro’ madeirense mostra-se feliz junto dos seus novos companheiros de equipa, aos quais se dirigiu, há umas semanas, como “uma família”.

Já ontem, o capitão da selecção portuguesa de futebol havia deixado uma outra mensagem na mesma rede social dando conta do seu regresso aos treinos, depois de passar alguns dias no Mar Mediterrâneo, juntamente com Georgina Rodríguez e ‘Cristianinho’.

“Como dizem os meus parceiros, de volta à realidade. Trabalho feito”, pode ler-se na mensagem publicada pelo camisola 7.