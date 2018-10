Cristiano Ronaldo dá triunfo à Juventus

Em jogo a contar para 10.ª jornada da Liga Italiana, a Juventus foi a casa do Empoli vencer por 2-1, numa partida em que Cristiano Ronaldo esteve em grande destaque.

O Empoli, a jogar em casa, adiantou-se no marcador por intermédio de Francesco Caputo, aos 28 minutos, mas na segunda parte a ‘vecchia signora’ deu a volta ao marcador com dois golos do madeirense, primeiro na cobrança de uma grande penalidade (54 minutos), depois (70), num grande remate fora de área, com a bola a entrar no ângulo superior esquerdo.

A Juventus comanda o campeonato com 28 pontos, mas sete que o Nápoles, que recebe amanhã à noite (20h30) a Roma.