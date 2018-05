Cristiano Ronaldo conquista prova pela quinta vez

O futebolista português Cristiano Ronaldo alcançou hoje o quinto título de campeão europeu de clubes, ao participar no triunfo do Real Madrid sobre o Liverpool, por 3-1, na final de Kiev.

Vencedor da prova pelo Manchester United, em 2007/08, e quatro vezes pelo Real Madrid, em 2013/14, na Luz, em 2015/16, 2016/17 e 2017/18, Ronaldo é líder isolado do ‘ranking’ luso, com mais dois cetros do que Pepe.

Pepe está à frente de um grupo de 17 futebolistas, com dois ‘canecos’, à frente de Fábio Coentrão e de 12 jogadores que atuaram no Benfica em 1960/61 e 61/62, casos de Cruz, Cavém, Costa Pereira, José Augusto, Coluna, José Águas, Ângelo, Germano, Santana, Neto, Mário João e Serra.

Arrebataram ainda dois cetros Paulo Sousa (Juventus em 1995/96 e Borussia Dortmund em 1996/97), Deco (FC Porto em 2003/04 e FC Barcelona em 2005/06) e Paulo Ferreira e Bosingwa (FC Porto em 2003/04 e Chelsea em 2011/12).