‘Cristianinho’ volta a encantar o mundo do futebol com pontapé de bicicleta, veja o vídeo

Não é de agora que o filho mais velho de Cristiano Ronaldo já evidenciou querer seguir as pisadas do pai e que tem um talento natural para o futebol. No mais recente vídeo, que por sinal está a ficar viral na Internet, Cristiano Ronaldo Júnior, mais conhecido como ‘Cristianinho’, voltou a fazer das suas num aquecimento do Real Madrid.

A passe de Lucas Vázquez, médio dos ‘galácticos’, o filho do ‘astro’ madeirense correspondeu da melhor forma ao cruzamento e introduziu a bola na baliza com um pontapé acrobático, tudo para ver neste vídeo.

A bicicleta que está a encantar o mundo do futebol decorreu antes da partida frente ao Getafe, no passado fim-de-semana.