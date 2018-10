Criamar Street Football junta 300 crianças

A sétima edição do torneio Criamar Street Football vai juntar 300 crianças, nos escalões de sub-10 e sub-12. O evento reúne 24 equipas, 20 das quais federadas, e vai ter lugar no Bairro da Nazaré, este fim-de-semana, proporcionando 92 jogos. Nuno Gomes, antigo internacional português, é o padrinho da edição de 2018.

O Criamar Street Football foi apresentado na manhã desta terça-feira, no Hotel Pestana CR7, momento no qual a organização sublinhou a natureza deste torneio organizado pela Associação Criamar, com o apoio da Associação de Futebol da Madeira. Estas entidades assinaram um protocolo de colaboração.

O presidente da Associação Criamar, João Carlos Abreu, destacou precisamente a importância destas parcerias: “Temos feito um trabalho extraordinário, mas é sempre fundamental receber este apoio”.

O presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote, realçou a “dinâmica” da Associação Criamar, referindo que estas “instituições devem ser apoiadas”. Quanto ao torneio também elogiou a vertente formativa, já que na sexta-feira AFM e Criamar vão realização a formação ‘Da Rua para o futebol de Alta Competição’, no Casino Park Hotel, no Funchal.

Nuno Gomes, Domingos Paciência, Rui Miguel Tovar, Cláudio Braga, Rui Mâncio e Hélder Lopes são os convidados. As inscrições decorrem até sexta-feira, dia da acção de formação.

“Coesão e inclusão” foram as palavras destacadas por João Pedro Vieira. O vereador da Câmara Municipal do Funchal garantiu que esta organização “é um exemplo” no objectivo de “promover a inclusão social”.

O coordenador de futebol da Criamar, Virgílio Sousa, lembrou precisamente a importância do futebol de rua, destacando também a “troca de experiências” entre os jovens jogadores provenientes de diferentes emblemas e realidades. O objectivo para 2019 passa por ter uma equipa do Porto Santo, assim como um emblema do continente a marcar presença no Criamar Street Football.