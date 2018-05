O Nacional e o treinador Costinha acertaram hoje a renovação por mais uma temporada.

A continuidade do técnico que comandou a equipa no regresso à I Liga ficou selada numa reunião mantida esta tarde com o presidente Rui Alves, que culminou num acordo válido por mais uma temporada.

O objectivo passa agora por recolocar o clube no patamar europeu já antes atingido, objectivo que é assumido por presidente e treinador.