Costinha diz que Nacional visita Feirense “para vencer”

O treinador do Nacional, Costinha, mostrou hoje confiança na conquista dos três pontos, na visita de domingo ao Feirense, da quinta jornada da I Liga de futebol.

O técnico dos insulares, pretende que sua equipa volte às vitórias, em Santa Maria da Feira, garantindo que os jogadores “não ficaram afetados” pelo empate caseiro (3-3) frente ao Vitória de Setúbal, para a Taça da Liga.

“Não ficámos afetados pela igualdade nesse jogo e agora, de volta ao campeonato, queremos regressar às vitórias. Para isso, é preciso mostrar o que pretendemos e demonstrá-lo no campo, depois de uma boa semana de trabalho. É claro que os jogadores ficaram tristes com o empate cedido ao Setúbal, sobretudo porque estivemos a vencer por 3-0, mas isso já ficou para trás e agora só pensamos no Feirense”, destacou Costinha, em conferência de imprensa.

O facto de a equipa ter sofrido 11 golos em quatros jogos para o campeonato, mereceu um reparo de Costinha: “Ninguém trabalha para sofrer golos, esta é uma tarefa que tentamos corrigir nos treinos, até porque os golos sofrem-se devido a erros individuais ou também por mérito dos adversários”, observou.

Por isso mesmo, apelou aos “níveis de concentração” que a equipa terá que ter nos jogos, “com leitura de jogo mais acertada e depois também a cooperação de todos os jogadores na missão defensiva”, destacou.

Costinha recusou ainda as notícias vindas a público que falam no sentido de uma alteração tática, respondendo que isso, “jamais sucederá”, por que “a equipa está identificada com o seu padrão de jogo”, afirmando que “todo o processo de jogo, exige uma assimilação por parte do coletivo e isso faz-se nos treinos”, afirmou.

Relativamente ao adversário, Costinha diz que o Feirense “é uma boa equipa que, na época passada, esteve na luta pela manutenção e que esta época não quer passar por isso”.

“A prova está nos sete pontos que já tem e no grande trabalho que têm feito. Esperamos dificuldades, mas também vamos criá-las. Não vamos ao continente para mudar de ares, mas sim para discutir o resultado com o adversário”, assegurou.

O Nacional, 15.º classificado com três pontos, visita no domingo o Feirense, sexto, com sete pontos, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início agendado para as 16:00.