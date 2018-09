Copa América passa a ser disputada no mesmo ano dos Europeus a partir de 2020

A Confederação sul-americana de futebol (Conmebol) anunciou que irá alterar o calendário da Copa América, prova habitualmente organizada no ano seguinte ao Mundial, passando a disputar-se no mesmo ano do Europeu a partir da 2020.

“Quero anunciar um pedido público que fizemos à FIFA para que a partir 2020 a Copa América seja disputada em anos pares”, disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Como a Copa América integra o calendário da FIFA, cabe a esta dar ‘luz verde’ sobre tal alteração.

Esta harmonização do calendário irá facilitar o desempenho de muitos jogadores sul-americanos que jogam na Europa e satisfazer os clubes a que pertencem.

A próxima Copa América, que reúne dez nações da América do Sul e alguns países convidados -- Japão e Qatar já receberam o convite -, realizar-se-á de 14 junho a 7 julho, em 2019.

Excecionalmente, em 2016, a Copa América foi disputada ao mesmo tempo que o Europeu, para assinalar o centenário da Conmebol, a competição teve lugar nos EUA, com seis equipas da CONCACAF, os Estados Unidos e México.

Naquela época, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, tinha proposto à UEFA um confronto entre os finalistas do Europeu e da Copa América, mas a iniciativa fracassou devido a uma sobrecarga do calendário.