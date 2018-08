Conselho de Disciplina confirma Santa Clara na I Liga

O Santa Clara vai jogar na I Liga e o União fica no Campeonato de Portugal. A decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD), noticia o Record, foi favorável ao clube dos Açores, no caso das acusações de fraude no contrato com os treinadores Carlos Pinto e Luís Pires, e falta de habilitações da equipa técnica que conduziu à subida à I Liga.

O União era uma das partes interessadas neste processo, mantendo a esperança de permanecer na II Liga. Com esta decisão do CD a equipa madeirense fica a saber que irá jogar no Campeonato de Portugal em 2018/2019.