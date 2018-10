Conheça os vencedores dos Regionais de Judo

A Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira, realizou, esta quarta feira (17 de Outubro), os Campeonatos Regionais de Equipas de juvenis, cadetes e juniores, o Campeonato Regional de seniores e uma prova de Kohaku Shiai.

A primeira prova da época, que juntou os escalões de juvenis, cadetes, juniores e seniores, iniciando assim a preparação para os Campeonatos Regionais e Nacionais das respectivas categorias.

A prova decorreu no dojo do Clube Naval do Funchal e contou com a participação de atletas do Clube Naval do Funchal, Judo Clube Madeira, Grupo Desportivo da Apel e Clube Judo Brava.

Organizado de surpresa pela Associação de Judo, foi o Kohaku Shiai, prova que foi recebida com grande euforia por parte da audiência. O kohaku shiai é uma prova que requer dos atletas um elevado espírito de sacrifício e condição física, já que consiste numa prova sem paragem.

Numa fase inicial ordenam-se todos os atletas de um escalão etário por ordem de graduação. Quem ganha o combate, permanece no tapete e recebe outro atleta de forma sucessiva, até perder.

No escalão de Masculinos venceu esta prova Luís Brito, do Clube Naval do Funchal. Já no escalão de Femininos venceu Fátima Andrade, do Judo Clube da Madeira.