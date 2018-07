Conheça o calendário completo do Marítimo na Liga Revelação sub-23

Realizou-se esta tarde, na Cidade do Futebol, o sorteio da primeira fase da Liga Revelação, competição destinada ao escalão de sub-23, e onde o Marítimo fará a sua estreia, em casa, diante do Guimarães, numa primeira jornada que está agendada para 18 de Agosto.

Quanto aos duelos com as equipas ditas ‘grandes’ estão agendados para a jornada 11 e 12, com os verde-rubros a jogarem no reduto do Sporting no dia 27 de Outubro, para depois medirem forças com o Benfica no dia 30 de Outubro.

Conheça o calendário completo: