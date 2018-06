CMF homenageou equipa sénior feminina do Madeira Andebol SAD

A Câmara Municipal do Funchal recebeu e homenageou esta terça-feira a equipa sénior feminina do Madeira Andebol SAD, pelos feitos desportivos na época 2017/2018, onde a equipa conquistou o Campeonato Nacional de andebol feminino, a Taça de Portugal e a Supertaça.

O presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, dirigiu a homenagem, ao lado dos vereadores Madalena Nunes e João Pedro Vieira, numa cerimónia que contou com a presença de Alfredo Mendonça, presidente do Madeira Andebol SAD. A ocasião proporcionou uma troca de lembranças, tendo o município entregue ao clube, na ocasião, uma placa comemorativa pelos êxitos alcançados, antes do tradicional brinde, com votos de um regresso a breve prazo.

Paulo Cafôfo considerou, desde logo, “uma alegria e um orgulho poder receber estas campeãs nos Paços do Concelho, na conclusão de uma época que foi absolutamente brilhante, não só em termos de postura competitiva, e no que este clube e estas atletas representam dentro e fora de campo, mas por tudo aquilo que conquistaram para a Madeira no último ano.”

O presidente da CMF lembrou que “estas são vitórias sustentadas, que não são obra do acaso, e que por isso é difícil encontrar, no panorama desportivo português, outro clube que continue a ganhar tantos troféus como o Madeira SAD, uma equipa que tem encontrado permanentemente, ao longo dos anos, motivação para nunca parar de ganhar.”

“Estas são vitórias de muito talento, não só de quem joga, mas também de muito trabalho, e o segredo, como quase sempre, é a simbiose entre os dois, que o Madeira SAD tem sabido cumprir tão bem”, enalteceu Paulo Cafôfo, que se congratulou, ainda, pela “pujança do andebol da Madeira, que atravessa uma fase muito boa em termos de resultados, mas também em termos do afecto por parte do público, que nos últimos anos tem sido capaz de encher pavilhões.”

Paulo Cafôfo concluiu defendendo que “a SAD tem sido uma grande escola desportiva para a Região, assumindo-se, por isso, como um exemplo para outras gerações, muito além dos resultados desportivos. Estas vitórias não elevam apenas o nome da Região, mas também a nossa capacidade de empreender e de ter resultados como um todo.”