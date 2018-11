Clube Sports Madeira participou em Aveiro no 1.º Torneio de Clubes Não Seniores

O Club Sports da Madeira, esteve representado pelo atleta Nuno Gomes no 1.º Torneio de Clubes Não Seniores - CA época 2018/19, prova do calendário oficial da FPB que decorreu ontem em Albergaria-a-Velha, em Aveiro.

Nuno Gomes competiu na categoria Sub -17, na vertente de singulares homens e pares homens, tendo vencido a prova de pares homens, fazendo dupla com David Silva(UMAC), e derrotando na final o par David Duarte/Diogo Glória (CHEL/CSM), pelos parciais de 21-18/17-21/21-11, actuais números um do ranking nacional.

Na prova de singulares homens, Nuno Gomes viria a perder na meia final, com o atleta Rodrigo Dias(ESMA), pelos parciais de 22-20/21-14.