Clube Naval do Funchal vai de ‘Vento em Popa’

Foi ontem apresentada 4ª edição da revista do Clube Naval do Funchal (CNF) ‘Vento em Popa’, uma publicação anual com o balanço de todas as áreas de actividade do clube que surgiu em 2014 no âmbito do projecto ‘Desafios e Oportunidades do Mar’.

A publicação institucional apresenta-se em português e inglês e tem distribuição gratuita a nível regional, nacional e internacional, conforme entidades e instituições parceiras do clube. Ao longo da revista é possível fazer uma visita guiada pelo Clube Naval do Funchal, ao percorrer os dez capítulos distintos.

Pedro Calado, vice- presidente do Governo Regional esteve presente nesta cerimónia e enalteceu todo o trabalho realizado por Mafalda Freitas e toda a sua equipa nos últimos 8 anos.

“Com estes dois mandatos sentimos uma abertura ímpar do Clube Naval à sociedade e que esta abertura foi óptima não só para se conhecer o que se faz dentro do Clube Naval como também foi óptima no aspecto nacional e internacional trazendo muita gente à Região para participar nos diferentes eventos e regatas”, disse.

Pedro Calado, referiu que “(...)o lançamento desta revista é uma prova viva do que é o Clube Naval e, ao mostramos o que é o Clube Naval do Funchal estamos a atrair também novas pessoas para o clube, novos patrocinadores, novos eventos.(...)”.

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira sublinhou ainda “(...) o papel fundamental que o CNF representa na nossa sociedade que vai muito para além dos desportos marítimos, que vai muito para além do judo, do karaté, da natação, da vela adaptada e mais recentemente o triatlo e o atletismo que é uma componente social fantástica, onde se sente a verdadeira amizade e camaradagem que existe entre os sócios”.

A revista poderá ser consultada a partir de hoje no site oficial do CNF.