Clube Naval do Funchal realiza Mega Open Day

Entre os dias 3 e 6 de Maio o Clube Naval do Funchal (CNF) leva a efeito o VIII Open Day, inserido no 66º aniversário do clube.

A iniciativa que surgiu numa lógica de aproximação da comunidade ao CNF, enquanto instituição de utilidade pública e que, simultaneamente, pretende promover as modalidades desportivas do clube.

Assim sendo, no dia 3 de Maio, estão disponíveis aulas de canoagem e vela adaptada das 14 às 16 horas, no Centro Náutico de São Lázaro para pessoas com necessidades educativas especiais.

No dia 4, é a vez da vela e do windsurf, com oferta de aulas gratuitas, entre as 14 e as 17 horas, e da canoagem, entre as 17 e as 19 horas, também no Centro Náutico de São Lázaro.

Ainda na sexta feira (dia 6), estão disponíveis as aulas de judo e karaté gratuitas a partir das 17 horas.

No sábado, será o ginásio AquaGym a abrir as portas, com vagas disponíveis em todas as aulas, mediante ordem de chegada. Do mesmo modo, a Natação que terá vagas para natação para bebés e para a Hidroginástica.

Quem quiser experimentar o mergulho na Quinta Calaça poderá fazê-lo também, quer no sábado, quer no domingo.

No fim de semana seguinte, será o Stand Up Paddle a disponilizar também aulas gratuitas, no dia 12 de Maio.

Para reservas os interessados devem contactar o 291701770 ou enviar email para desporto@clubenavaldofunchal.com