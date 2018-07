Clube Naval do Funchal participa no Encontro internacional de vela ligeira nos Açores

A equipa de vela ligeira do Clube Naval do Funchal parte esta sexta-feira para a ilha do Faial, nos Açores, onde irá participar no 13.ª Encontro Internacional de Vela Ligeira.

Este evento organizado pelo Clube Naval da Horta integra o importante festival náutico inserido na festa da “Semana do Mar” a decorrer entre os dias 6 e 8 de Agosto.

A comitiva navalista, que será orientada pelo treinador Bruno Luz é composta pelos atletas Salvador Gomes, Ema Figueira, Nuno Moniz, Salvador Saunders, Martim Vasconcelos e Júlia Cardoso, e irão competirr nas classes de Optimist Infantil e Juvenil.