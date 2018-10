Clube Naval do Funchal homenageou Frederico Rezende

A Malta do Calhau deste mês de Outubro homenageou o Recordista Mundial de travessias em mota de água, Frederico Rezende num debate que reuniu alguns dos convidados do VII Congresso O Desporto e o Mar.

Parte da consagração do madeirense foi a introdução no Quadro de Honra do Palmarés Desportivo do Clube Naval do Funchal, do recorde mundial do Raid entre Marrocos e a Madeira realizado pelo atleta em 2010 e que valeu um voto de louvor da Federação Portuguesa de JetSki.

Frederico Rezende referiu com alegria que “o bom filho à casa torna” sendo esse o sentimento que partilhou entre os presentes.