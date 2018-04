Clube Desportivo São Roque organiza V Torneio de Hóquei em Patins

O Clube Desportivo São Roque irá organizar o V Torneio de Hóquei em Patins, para os escalões de Escolares e Sub-15, que decorrerá entre os dias 5 a 7 de Abril, no Pavilhão dos Barreiros.

O primeiro jogo terá lugar às 10h30 horas do dia 5 e o último às 15h50 horas do dia 7.

Serão disputados 30 jogos em dois grupos de seis equipas onde cada equipa fará cinco partidas.

Paralelamente, o clube irá fazer uma demonstração com os seus atletas dos benjamins e bâmbis.

Para além do clube organizador, que entra nos dois escalões, os representantes madeirenses são: o Hóquei Clube da Madeira, o Clube Sport Marítimo, o Grupo Desportivo do Estreito e o Sporting Clube do Porto Santo.

Por sua vez, são cinco as equipas de três clubes em representação do continente: o Clube Académico de Bragança e Juventude Azeitonense (que entram nos dois escalões) e o Clube Albergaria Hóquei (nos escolares).

Recorde-se que o Clube Desportivo São Roque é uma referência do Hóquei em Patins regional, onde já pratica esta modalidade há cerca de trinta anos.