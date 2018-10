Clube Desportivo Infante participa na Maratona de Bilbau

O Clube Desportivo Infante D. Henrique, participará na noite deste sábado, 20 de Outubro, na 10.ª edição da Maratona de Bilbau, em Espanha.

Nesta prova, correrão 12.000 atletas de todo o mundo, entre eles, dez atletas do Infante. Luís Aguiar, Michele Faria, Célio Silva, Hélder Gouveia, Rosa Rodrigues, Manuel Sousa, Manuel Jesus, Mike Escórcio, Maurice Escórcio e Carolina Silva participam na prova, sendo esta a primeira vez que a secção de atletismo/trail deste clube, compete fora de Portugal, depois de várias participações no continente português e no arquipélago dos Açores.

Recorde-se que o clube do Monte, já participou no presente ano, com as suas equipas de andebol, em torneios da modalidade, na Batalha, São João da Madeira e Toledo - Espanha.