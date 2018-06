Cláudio Braga sucede a Daniel Ramos

Claúdio Braga é o novo treinador do Marítimo, apurou o DIÁRIO, depois de José Gomes ter sido dado como certo para suceder a Daniel Ramos. Contudo, este, agenciado por Jorge Mendes, acabou por optar pelo Rio Ave, já depois do Marítimo ter tomado uma outra opção.

Cláudio Braga é um técnico português, 43 anos, nascido em Lisboa, mas que tem feito grande parte do seu percurso na Holanda, nos escalões de formação, em clubes como o Excelsior ou o Feyennord, para além de passagens em formações portuguesas como adjunto ou treinador principal, tendo orientado o Santa Clara em 2014/15. Na Holanda treinou ainda o Utrecht em 2013/14.

Esta temporada Cláudio Braga estava na coordenação do futebol jovem do Fortuna de Sittard, mas após a saída do técnico nigeriano Sunsay Oliseh, tomou conta da formação principal em Fevereiro, conseguindo a subida à I Liga da Holanda.

O novo treinador do Marítimo, que deve ser anunciado ainda hoje no site oficial do clube, chega à Madeira na próxima terça-feira