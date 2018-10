Cláudio Braga chama cinco jogadores da equipa B do Marítimo para a Taça da Liga

Cláudio Braga chamou cinco jogadores da equipa B para o jogo frente ao Feirense, que terá lugar nesta quarta-feira (16h00) em Santa Maria da Feira, incluído na 2ª jornada da Fase de Grupos da Taça da Liga.

O treinador do Marítimo vai apostar num ‘onze’ alternativo tendo em conta as poucas possibilidades da equipa que dirige na competição e a aproximação do jogo com o FC Porto, no próximo sábado, para a Liga.

Os cinco jogadores da equipa B que foram chamados por Cláudio Braga são o guarda-redes Pedro Mateus, o central Bonera, o defesa esquerdo Cristiano Abreu, e os médios Aloisio Genésio e André Teles, que se juntam a: Charles, Nanu, Aloisio Soares, Marcão, Ruben Ferreira, Gamboa, Fabricio, Ibson, Edgar Costa, Everton, Nicolaos, Ricardo Valente e Al Joui.