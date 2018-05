Cláudia Gomes e José Freitas do CDRSantanense chegaram aos 8 finalistas em Anadia

No passado fim-de-semana decorreu no Centro de Alto Rendimento em Anadia, o Campeonato Nacional de Iniciados, no qual Cláudia Gomes e José Freitas do CDRSantanense chegam aos 8 finalistas.

Cláudia Gomes (CDRSantanense) fica a 3 toques de conquistar o pódio ao perder 15-12, no quadro de 8, contra a atiradora Inês Alvito (AEJG). Marta Fernandes (ADRPD) termina a prova em 13.º lugar.

José Freitas do CDRSantanense passa isento para o quadro de 32, vence 2 eliminatórias uma por 15-3 outra por 15-7, mas perdeu por 15-11 com o Santiago Bossa (SCP) no jogo lhe daria acesso ao Pódio. Bruno Ventura (ADRPDelgada) fica em 17.º, Vítor Francisco (CDRSantanense), em 18.º João Góis (ADRPDelgada) em 21.º, João Faria (ADRPDelgada) em 22º, Pedro Jesus (ADRPDelgada) em 25.º e Luís Ramos (CDRSantanense) em 32º.

Nas equipas CDRSantanense (José Freitas, Vítor Francisco, Luís Ramos) fica em 5.º lugar e a ADRPonta Delgada (João Faria, João Góis, Bruno Ventura e Pedro Jesus) termina em 7.º da classificação geral.