Cinco novidades na lista de 19 convocados do Marítimo para Chaves

O Marítimo apresentou hoje cinco novidades na convocatória, que conta com 19 jogadores, para a visita ao Desportivo de Chaves, no domingo, em partida da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O guarda-redes Edgar Mendonça, os defesas Luís Martins e Fábio China, o médio Filipe Oliveira e o avançado Everton são as novidades na lista de eleitos do técnico Daniel Ramos.

De fora, ficaram os castigados Amir, Rúben Ferreira e Jean Cléber - os dois primeiros foram expulsos na derrota de 1-0 com o FC Porto enquanto o médio brasileiro viu o quinto cartão amarelo - Erdem Sem, que saiu por opção da última convocatória, e o lesionado Dráusio.

O Marítimo, sexto classificado, com 44 pontos, visita o Desportivo de Chaves, oitavo, com 41, no domingo, a partir das 18 horas.

Lista de 19 convocados:

- Guarda-redes: Charles e Edgar Mendonça.

- Defesas: Nanu, Bebeto, Zainadine, Pablo, Diney, Luís Martins e Fábio China.

- Médios: Gamboa, Fabrício, Filipe Oliveira, Ghazaryan e Jorge Correa.

- Avançados: Edgar Costa, Ricardo Valente, Rodrigo Pinho, Everton e Joel.