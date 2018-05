Cinco marchadores russos impedidos de participar nos Mundiais de equipas

A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) impediu a participação de cinco marchadores russos nos Campeonatos do Mundo de equipas da disciplina, entre os quais o vice-campeão mundial individual dos 20 km, Sergei Shirobokov.

O organismo regulador do atletismo retirou o estatuto de atletas neutros aos cinco marchadores russos, sob a acusação de terem participado num estágio na cidade quirguiz de Karakol, no mês passado, dirigido pelo treinador Viktor Chegin, que foi irradiado em 2016.

Além de Shirobokov, medalha de prata em Londres2017, a IAAF retirou também o estatuto de atleta neutro a Sergei Sharypov, Klavdiya Afanasyeva, Olga Eliseeva e Yuliya Lipanova, a um dia do início dos Mundiais de equipas, que se vão realizar no sábado e no domingo, em Taicang, na China

Chegin, treinador de alguns dos mais premiados marchadores russos, foi irradiado depois de o centro que dirigia ter servido de base de treino a mais de 30 atletas com controlos antidoping positivos, entre os quais vários campeões olímpicos e mundiais.