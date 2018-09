Chaves marca ao ‘cair do pano’ e concede empate frente ao Benfica

Dois golos do arménio Ghazaryan permitiram hoje ao Desportivo de Chaves anular duas desvantagens e empatar 2-2 na receção ao Benfica, no jogo que inaugurou a sexta jornada da I Liga de futebol.

Os ‘encarnados’ estiveram por duas vezes a vencer o encontro, através de dois golos de Rafa, aos três e aos 84 minutos, mas os ‘flavienses’ reagiram e igualaram nas duas ocasiões, com golos de Ghazaryan, aos 75 e aos 90+4.

Com este empate, o Benfica passou a estar isolado na liderança do campeonato, com 14 pontos, mas pode ser passado por Sporting de Braga, segundo com 13, e FC Porto, terceiro com 12, que ainda vão jogar na ronda, enquanto o Chaves é para já oitavo, com sete.

Chuva intensa atrasou início do jogo em uma hora

Por causa da chuva intensa, o jogo entre o Desportivo de Chaves e o Benfica começou com cerca de uma hora de atraso.

A chuva intensa que caiu hoje à noite em Chaves, distrito de Vila Real, provocou algumas inundações momentâneas em artérias da cidade, com constrangimentos no trânsito, disse fonte da Protecção Civil Municipal.

Chaves foi atingido por uma trovoada, acompanhada de granizo e chuva forte, que caiu durante algum tempo, acumulando em algumas ruas da cidade e provocando constrangimentos na circulação automóvel.

Os meios da protecção civil foram de imediato mobilizados e, segundo a fonte, a situação ficou rapidamente normalizada.

Além de ruas, algumas habitações ficaram inundadas, mas foram situações ligeiras, indicou, por sua vez, fonte dos Bombeiros Flavienses.