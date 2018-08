Centro Desportivo da Madeira aberto ao público na terça-feira

Na próxima terça-feira (dia 7 de Agosto) realiza-se a 2ª edição do Open Day do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.

O objectivo deste evento, diz a organização, é “aproximar pessoas de todas as idades à pratica do desporto”, dando-lhe a oportunidade de experimentar gratuitamente os diversos serviços oferecidos no Centro (desde minigolfe, campos de ténis, padel, futebol, circuito de manutenção, ciclovia, pista de atletismo), participar em aulas de grupo (no Polidesportivo) e nas diversas actividades que irão decorrer nos espaços verdes (espaço infantil, espaço intergeracional, espaço reflexologia).