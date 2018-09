Centenas nadaram durante 12 horas este sábado no Funchal

Decorreu no passado sábado, no Complexo Balnear do Lido, a terceira edição do Frente MarFunchal SWIM’18, com a realização de um jogo de Pólo Aquático, uma prova de mar em águas abertas e ainda uma prova de natação pura (12 horas a nadar), numa organização conjunta da Frente MarFunchal e a Associação de Natação da Madeira e com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

Num excelente dia de sol, aquela que é já considerada como a festa da natação madeirense, começou logo cedo, pelas 10 horas, terminando às 22 horas, com a participação de centenas de atletas, distribuídos por cinco clubes do Funchal.

O grande vencedor desta prova de natação pura foi o Clube Desportivo Nacional com 683 voltas (58.738 metros).

O Clube Naval do Funchal classificou-se na segunda posição (58.394 metros) a apenas 4 voltas do campeão.

A fechar o pódio ficou o Clube Desportivo São Roque com 641 voltas (55.126 metros).

Na quarta posição ficou o Clube Escola O Liceu com 603 voltas (51.858 metros) e na última posição ficou o Juventude Atlântico Clube com 507 voltas (43.602 metros), perfazendo no total 26,7 kms de natação pura durante às 12h00 de actividade.

Entre às 12h30 e às 14 horas, decorreu no mar o jogo de polo aquático entre a equipa do Juventude Atlântico Clube e a equipa do continente Algés, num jogo muito emotivo e equilibrando, onde a pequena ondulação existente no dia veio dificultar em muito o jogo entre as equipas, vencendo a equipa madeirense por 11-9 bolas.

Pelas 16 horas, foi a vez da modalidade de águas abertas entrar em acção, com a realização da III Prova de Mar Frente MarFunchal Swim, em três distâncias de 500m, 1000m e 200m, participando 121 atletas.

Os grandes vencedores nos 500m foram Gonçalo Gomes com o tempo de 8:23.14 e Júlia Ferreira com a marca de 8:59.74.

No que concerne a distância dos 1000m os vencedores foram Nemo Remesar com o registo de 13:18.58 e Carolina Boulhosa com o tempo de 15:37.57. Nos 2000m, os vencedores foram Luís Silva com a marca de 27:39.76 e Joana Sousa com o tempo de 30:58.34.