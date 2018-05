CDS apresenta Voto de Louvor à equipa feminina do Marítimo

O Grupo Parlamentar do CDS-PP entrega, hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira um Voto de Louvor, pela subida da equipa feminina de seniores do Marítimo à I Liga Portuguesa de Futebol.

Assim, na proposta apresentada pelo CDS pode ler-se o seguinte:

“O desporto madeirense está mais rico com a inédita subida do CS Marítimo -Futebol Feminino à I Liga Portuguesa de Futebol.

A ascensão da equipa feminina de seniores do Marítimo ao principal escalão nacional é um marco para o desporto madeirense porque, pela primeira vez, um clube feminino, fora do espaço continental, consegue chegar à primeira divisão de futebol feminino. Um feito histórico que representa anos de entrega e dedicação, espírito de equipa e cooperação.

A subida do CS Marítimo - Futebol Feminino fortalece a imagem das mulheres no desporto, reforça a posição das atletas regionais no panorama do desporto nacional e servirá, também, de incentivo para as camadas mais jovens do futebol feminino que almejam um futuro nesta modalidade.

No plano futebolístico, a subida do CS Marítimo - Futebol Feminino abre mais uma porta à afirmação do atleta natural da Madeira, pois todo o plantel que acaba de subir à I Liga é composto por naturais da Região.

Este é, portanto, um momento de regozijo para as jogadoras, treinadores e dirigentes, mas é também o momento de a Região homenagear todos os que contribuíram para que a Madeira conte agora com a formação feminina maritimista no principal escalão do futebol Português.

Assim, no âmbito das suas competências estatutárias e regimentais, a Assembleia Legislativa da Madeira, congratula-se com a conquista do primeiro lugar obtido na II Liga de Futebol pelo CS Marítimo - Futebol Feminino, posição que lhe permite ascender à I Liga e releva o mérito desportivo da equipa madeirense que assim contribui para a boa imagem da Madeira no plano desportivo nacional”.