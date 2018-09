Cátia Santos e Bruno Moniz triunfam na Corrida do RG3 / Exército

Mais de 400 atletas participaram na 24.ª edição da Corrida do RG3 / Exército, que decorreu este sábado nas instalações do Regimento de Guarnição número 3 (RG3), evento organizado pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira em parceria com o RG3, e que pontuou para o Circuito Madeira a Correr - Re/Max Elite e Circuito Mini Madeira a Correr.

A prova principal apresentou um percurso de 5500 metros desenhado pelas artérias de São Martinho. Os mais jovens, benjamins, percorreram um traçado de 500 metros, os Infantis 1000 metros, com os iniciados e juvenis a efectuarem 2000 metros de corrida.

José Manuel Reis, atleta do Clube Sport Marítimo foi o único participante na corrida de cadeira de rodas, percorrendo os 1000 metros em 7 minutos e 1 segundo.

Na corrida principal feminina, triunfo para Cátia Santos, atleta do Grupo Desportivo do Estreito, que completou os 5500 metros do percurso em 21 minutos e 9 segundos. Segunda posição para a sua colega de equipa, Daniela Sousa, com 21 minutos e 22 segundos. No lugar mais baixo do pódio ficou Ana Luísa Viveiros, atleta da ADRAP, com 21 minutos e 24 segundos.

Na classificação coletiva feminina, triunfo para a formação do Grupo Desportivo do Estreito com 8 pontos, seguidas da formação do Clube de Atletismo do Funchal com 24 pontos, com o Clube Desportivo Infante no lugar mais baixo do pódio coletivo feminino, com 39 pontos.

Entre os homens, o grande vencedor foi Bruno Moniz, atleta da ADRAP, percorrendo o traçado desenhando nas artérias de São Martinho em 16 minutos e 39 segundos. Segundo lugar para Edwin Nunes, da VIP-RC, com o tempo de 17 minutos e 15 segundos. No lugar mais baixo do pódio ficou Nuno Pereira, atleta do Grupo Desportivo do Estreito, com 17 minutos e 31 segundos.

Coletivamente o triunfo foi para a formação do Grupo Desportivo do Estreito com 15 pontos, segunda posição para a equipa da VIP-RC com 21 pontos, com o Clube de Atletismo do Funchal a fechar o pódio colectivo com 27 pontos.

Provas dos jovens

Ficaram assim alinhados os pódios dos jovens:

Benjamins A Femininos

1º lugar: Ana Gomes - Individual - 2m04s

2º lugar: Isabel Fernandes - ARCA - 2m20s

Benjamins A Masculinos

1º lugar: David Rodrigues - Individual - 1m48s

2º lugar: Carlos Escórcio - Clube Sport Marítimo - 1m50s

3º lugar: Bernardo Dias - Individual - 1m56s

Benjamins B Femininos

1º lugar: Débora Martins - Clube Futebol Andorinha - 1m39s

2º lugar: Maria Brasão - Clube de Atletismo do Funchal - 2m14s

Benjamins B Masculinos

1º lugar: Óscar Gois - ACD Jardim da Serra - 1m43s

2º lugar: Dino Freitas - Individual - 1m46s

3º lugar: José Vieira - Individual - 1m52s

Infantis Femininos

1º lugar: Solange Nunes - Clube Escola do Estreito - 3m34s

2º lugar: Fátima Pita - Clube Escola do Estreito - 3m38s

3º lugar: Maria Leonor Ferro - Clube de Atletismo do Funchal - 3m45s

Infantis Masculinos

1º lugar: André F. Gomes - Clube de Atletismo do Funchal - 3m09s

2º lugar: Bernardo Teixeira - Clube de Atletismo do Funchal - 3m15s

3º lugar: Rafael Baroca - Clube de Atletismo do Funchal - 3m21s

Iniciados Femininos

1º lugar: Catarina Pinto - Grupo Desportivo do Estreito - 7m19s

2º lugar: Vitória Gois - ACD Jardim da Serra - 7m40s

3º lugar: Leonor Pinto - Grupo Desportivo Corticeiras - 7m52s

Iniciados Masculinos

1º lugar: Pedro Monteiro - União Atlético Povoense - 5m52s

2º lugar: Bruno Faria - ACD Jardim da Serra - 6m32s

3º lugar: Pedro Agostinho - ACD Jardim da Serra - 6m33s

Juvenis Femininos

1º lugar: Beatriz Henriques - Clube Futebol Andorinha - 6m45s

2º lugar: Gabriela Silva - ACD Jardim da Serra - 6m54s

3º lugar: Ana Ferreira - Grupo Desportivo do Estreito - 6m57s

Juvenis Masculinos

1º lugar: Eduardo Pestana - ACD Jardim da Serra - 5m47s

2º lugar: Eduardo Jardim - Grupo Desportivo do Estreito - 6m02s

3º lugar: Francisco Henriques - Grupo Desportivo do Estreito - 6m02s

Resultados gerais: https://atletismodamadeira.pt/wp-content/uploads/2018/05/1890069_Corrida-RG3.pdf

O Circuito Madeira a Correr - Re/Max Elite continua no próximo dia 13 de Outubro, com o Circuito do Núcleo Histórico de Santa Maria Maior.