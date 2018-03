Cátia e Bruno Campeões Regionais dos 10 mil metros

Foram 170 os atletas que participaram nos Campeonatos Regionais de 10 mil metros, organizados pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, e que decorreram na pista da Ribeira Brava, entre os dias 7 e 10 de Março, com as séries mais lentas a disputarem-se na quarta-feira e as restantes no sábado.

Nas senhoras, o título de Campeão Regional sorriu a Cátia Santos, a atleta do Grupo Desportivo do Estreito efectuou os 10 mil metros em 35 minutos e 49 segundos.

O vice-campeonato foi para a atleta da ACD Jardim da Serra, Joana Soares, com o tempo de 36 minutos e 16 segundos. No terceiro lugar do pódio ficou Daniela Sousa, do Grupo Desportivo do Estreito, completando as 25 voltas à pista em 36 minutos e 54 segundos.

Nos homens, o titulo de Campeão Regional foi para Bruno Moniz, com o atleta da ADRAP a bater o recorde dos campeonatos, com um fabuloso tempo de 30 minutos e 30 segundos.

O vice-campeonato foi para o seu colega de equipa, Paulo Macedo, que completou os 10 mil metros em 30 minutos e 56 segundos. No lugar mais baixo do pódio ficou o atleta da VIP-RC, Edwin Nunes, com 31 minutos e 29 segundos.

O Circuito Madeira a Correr - Re/Max Elite continua com o IV Circuito do Livramento, no próximo dia 18 de Março.