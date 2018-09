Carvalheiro vai a eleições em lista única

Uma lista única, cuja Direcção é encabeçada pelo actual presidente Pedro Araújo, vai na tarde de amanhã, terça-feira, 18 de Setembro, a sufrágio, nas eleições para os órgãos sociais do Clube de Futebol Carvalheiro para o biénio 2018/2020.

O acto eleitoral realiza-se na sede histórica do clube, entre as 19 e as 20 horas, período durante o qual os sócios efectivos com mais de três meses de filiação poderão, ao abrigo dos estatutos do clube, exercer o seu direito de voto.

De referir que a lista foi apresentada aos sócios na Assembleia Geral Ordinária realizada no passado dia 11 de Setembro, durante a qual foram também apresentadas as linhas estratégicas e os objectivos para o próximo mandato. Os dirigentes eleitos deverão tomar posse na próxima sexta-feira, dia 21 de Setembro, embora a confirmação oficial desta data apenas ocorrerá após a conclusão da Assembleia Eleitoral.

Note-se que, no boletim de voto que será entregue aos sócios votantes constará os nomes dos presidentes candidatos aos três órgãos sociais, nomeadamente o de André Ramos Correia na Assembleia Geral, Pedro Araújo na Direcção e Emanuel Mendes Vieira no Conselho Fiscal. Ao todo, são catorze os associados que compõem este novo elenco, numa lista que, relativamente à anterior, regista sete alterações, quatro novos membros, e cuja composição integral é a que segue abaixo:

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: André Ramos Correia (sócio n.º 443)

Vice-presidente: João José Faria Gomes (sócio n.º 617)

1.º Secretário: José Agostinho dos Ramos (sócio n.º 450)

2.º Secretário: Eugénio José Vieira Rodrigues (sócio n.º 139)

DIRECÇÃO

Presidente: Pedro Manuel Nóbrega dos Santos Freitas Araújo (sócio n.º 307)

Vice-presidente: Luís Carmo dos Santos Gonçalves (sócio n.º 216)

Tesoureiro: Cláudio Bruno Nunes de Freitas (sócio n.º 313)

1.º Secretário: Carlos António Góis Pita (sócio n.º 397)

2.º Secretário: Américo Jorge Fernandes de Aguiar (sócio n.º 447)

CONSELHO FISCAL

Presidente: Emanuel Alberto Mendes Vieira (sócio n.º 455)

Vice-presidente: Montalvão Edgardo Borges Rodrigues (sócio n.º 202)

1.º Secretário: Nélia de Andrade Nascimento (sócio n.º 661)

2.º Secretário: António Jorge Mendes (sócio n.º 677)

Relator: Cristiano Alves Teixeira (sócio n.º 649)