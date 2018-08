Carvalheiro reforça-se com Miguel Santos

Miguel Santos vai representar a equipa de hóquei em patins do CF Carvalheiro que vai participar no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, zona Norte B, e que inicia esta terça-feira a sua preparação. Trata-se do décimo-segundo jogador oficialmente apresentado pelo clube para este novo projecto desportivo, naquela que é mais uma expressão do forte crescimento da colectividade desde 2012.

O novo jogador do CF Carvalheiro iniciou-se no hóquei em patins aos nove anos pelo GD Estreito, emblema onde realizou toda a sua formação, até chegar à equipa principal, que militava então na 2.ª Divisão Nacional. Do seu clube de origem, ao qual haveria de regressar em 2012, Miguel Santos rumou em 2008 para o CS Marítimo, iniciando em 2010 uma experiência de dois anos nos Açores, ao serviço do União Micaelense.

O CF Carvalheiro será assim o quarto clube da carreira de Miguel Santos que, aos 29 anos, e segundo afirmou ao site do seu novo emblema, viu no convite que lhe foi endereçado “um desafio extremamente aliciante”. Acerca das suas expectativas para a época que arranca oficialmente a 29 de Setembro, o jogador sente que “tem ainda muito para dar ao hóquei em patins e gostava de ajudar o Carvalheiro a subir à 2.ª Divisão Nacional”.