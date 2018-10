Carvalheiro organiza conferência sobre hóquei em patins

O CF Carvalheiro promove, esta quinta-feira, dia 4 de Outubro, às 19 horas, uma conferência sobre o “passado, presente e futuro do hóquei em patins na Madeira”, que terá lugar no Centro Cívico de São Martinho. A iniciativa contará com a participação de três ilustres figuras da modalidade, mormente José Fernandes, José Castro e Fernando Boto, que vão abordar o tema com base na sua valiosa experiência desportiva. “Debater estratégias capazes de influenciar positivamente o desenvolvimento do hóquei em patins na Região” é, segundo o presidente Pedro Araújo, o objectivo desta acção.

Quanto aos prelectores, José Fernandes é um nome que dispensa apresentações pelo seu passado brilhante como jogador e treinador, com uma ligação muito forte ao FC Porto, clube ao serviço do qual conquistou diversos títulos. Já o madeirense José Castro é reconhecido como um dos melhores guarda-redes portugueses de sempre da modalidade, com um currículo invejável no panorama regional, nacional e internacional. Finalmente, o também madeirense Fernando Boto destaca-se pelo facto de ter sido um atleta galardoado não só no hóquei em patins mas também na natação e no atletismo.