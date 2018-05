Carlos Xistra vai arbitrar dérbi entre Sporting e Benfica

O árbitro Carlos Xistra foi nomeado para arbitrar hoje o dérbi entre Sporting e Benfica, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Xistra, de 44 anos e internacional desde 2008, vai arbitrar pela 10.º vez um jogo entre ‘grandes’, pela terceira vez um dérbi lisboeta, mas estreando-se no Estádio José Alvalade.

O árbitro da associação de Castelo Branco, que hoje vai ter o apoio de Hugo Miguel no videoárbitro (VAR), esteve na última vitória dos ‘leões’ frente às ‘águias’ no campeonato, em 25 de outubro de 2015, quando o Sporting venceu por 3-0 no Estádio da Luz, com golos de Teo Gutiérrez, Slimani e Bryan Ruiz, todos na primeira parte.

Xistra tinha cumprido a estreia em jogos entre os rivais lisboetas cinco anos antes, em 19 de setembro de 2010, com o triunfo do Benfica na receção aos ‘verde e brancos’, com dois golos do paraguaio Óscar Cardozo.

Este foi, de resto, o único triunfo ‘encarnado’ nos jogos ‘grandes’ que Xistra dirigiu, contando-se nos jogos com o FC Porto um empate (1-1, na I Liga de 2016/17) e duas derrotas (1-0, na Supertaça de 2003/04, e 1-3, na Taça de Portugal de 2010/11).

Nos quatro clássicos entre Sporting e FC Porto arbitrados por Xistra o saldo é também positivo para os ‘leões’, que venceram três vezes (2-0, na I Liga de 2007/08 e na Supertaça do mesmo ano, e por 4-1, na Taça da Liga da seguinte) e empataram uma (na primeira volta do presente campeonato).

Sporting e Benfica defrontam-se hoje, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20:30, num encontro determinante para a atribuição do segundo lugar do campeonato, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uma vez que os dois rivais estão empatados com 77 pontos, menos cinco do que o líder FC Porto.

Para a receção do Belenenses ao Portimonense, marcada para as 16:00, o Conselho de Arbitragem da FPF designou Luís Ferreira, da associação de Braga, e Hélder Malheiro, da associação de Lisboa, para o jogo entre Tondela e Vitória de Guimarães.