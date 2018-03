Carlos Queiroz acredita que Irão pode alcançar os oitavos de final do Mundial de futebol

O selecionador do Irão, o português Carlos Queiroz, considera que a sua equipa pode alcançar os oitavos de final do Mundial de futebol de 2018, depois de ter assegurado a fase final com “muito trabalho e sacrifício”.

“Em primeiro lugar, é um desafio a nós próprios competir com três grandes seleções, três grandes nações do futebol, com grandes jogadores. Temos de fazer o trabalho de casa e desfrutar por estarmos num Mundial, foi para isso que trabalhámos e nos sacrificámos tanto. Agora é altura de nos divertirmos, de competir e continuar a sonhar - e o nosso sonho é estar preparados para passar à segunda fase do Mundial”, disse Carlos Queiroz.

A seleção iraniana perdeu na sexta-feira frente à congénere tunisina por 1-0, em Rades, na Tunísia, e recebe na terça-feira a Argélia, em Teerão, em mais um jogo de preparação para o campeonato do mundo da Rússia.

Em declarações difundidas pela sua assessoria de imprensa, o treinador bicampeão mundial de sub-20 (1989 e 1991) explicou porque razão escolheu aquelas duas seleções para preparar a participação do Irão.

“É crucial para os nossos jogadores enfrentar adversários com o mesmo estilo, mentalidade e cultura de jogo da seleção marroquina. Não era possível arranjar melhor oponente do que este, desse ponto de vista. Defrontar a Tunísia e Argélia é uma oportunidade para encontrar as melhores soluções para melhorar a nossa equipa e prepará-la para defrontar Marrocos durante a competição”, explicou o técnico luso.

A seleção marroquina venceu na sexta-feira a Sérvia por 2-1, em Turim, mas Carlos Queiroz, desafiado a comentar o desempenho marroquino, fugiu à questão.

“A minha preocupação nesta altura é concentrar-me no trabalho com os meus jogadores e a equipa. Mas, os nossos ‘olheiros’ têm estado a trabalhar nisso. Temos visto todos os jogos de Marrocos desde o sorteio para o Mundial, nomeadamente os da qualificação para a Taça das Nações Africanas, e observado o desempenho dos jogadores marroquinos e o trabalho que fazem nos respetivos clubes. Ou seja, temos as informações suficientes para preparar o jogo contra Marrocos no Mundial”, frisou.

No Mundial, que decorrerá entre 14 de junho e 15 de julho próximos na Rússia, o Irão integra o Grupo B, juntamente com Portugal, Espanha e Marrocos.