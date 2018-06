Carlos Pereira não quer “alimentar notícias sem rosto”

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, garantiu hoje não querer “alimentar notícias sem rosto” sobre o possível aliciamento a jogadores ‘verde-rubros’ em jogos com o Benfica para a I Liga de futebol em 2015/16 e 2016/17.

“Vou aguardar serenamente que a justiça possa funcionar, averiguar e confirmar ou não confirmar o que é verdade ou mentira. São notícias sem rosto e eu não vou alimentá-las”, comentou.

Em causa, estão supostos aliciamentos a futebolistas do Marítimo por pessoas ligadas ao Benfica, nas épocas 2015/16 e 2016/17, noticiados pela imprensa.

“O Marítimo vai estar atento a todas as situações e, se for necessário, constituir-se assistente no processo para conhecer todos os pormenores e, só a partir daí, pronunciar-se sobre alguma eventualidade ou irregularidade que tenha sido cometida”, prometeu Carlos Pereira.

O Benfica já desmentiu “total e categoricamente qualquer envolvimento directo ou indirecto num pretenso aliciamento de jogadores ou qualquer outro agente desportivo em qualquer modalidade”.

Em comunicado, os ‘encarnados’ consideram “absolutamente calunioso que alguém tivesse invocado o nome do Sport Lisboa e Benfica para qualquer tipo de aliciamento sobre jogadores ou qualquer outro agente desportivo. Trata-se de uma calúnia e de uma difamação”.