Carlos Pereira confirma negociações com Chaves para a saída de Daniel Ramos

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, confirmou ao DIÁRIO, que está em negociações avançadas com o Desportivo de Chaves para a saída do treinador Daniel Ramos.

O dirigente referiu que ainda não há acordo para a saída do técnico, mas admitiu que tudo pode ficar resolvido nas próximas horas. A informação do presidente do Marítimo foi dada à margem da visita de Paulo Cafofo a Londres e na qual o dirigente marca presença

O DIÁRIO sabe que ainda saída de Daniel Ramos implicará o pagamento de 150 mil euros, 120 pela saída do treinador e 30 mil à conta da restante equipa técnica, que irá acompanhar o treinador para o clube flaviense.