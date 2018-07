Canoagem vence a norte e mantém-se no topo da liderança do Troféu Sipre

Este fim de semana, todos os caminhos foram bater ao norte da ilha. Com a realização da Semana do Mar e da regata das canoas, decorreu também a IV etapa do Circuito Regional Sipre onde o CNF participou com 20 atletas.

Em termos de resultados, a equipa navalista, destacou-se nos vários escalões de competição alcançando 7 primeiros lugares, um segundo lugar, um terceiro lugar e um quarto lugar.

Assim sendo no SS1 sénior Masculino foi Marco Gomes o mais forte ao realizar a prova com o tempo 36:42:59. No SS2 s sénior Masculino a dupla Mário Pereira e Valter Andrade voltou a mostrar estar em grande forma conquistando novamente o primeiro lugar do pódio. O mesmo aconteceu com os mais novos Paulo Camacho e Gonçalo Ribeiro que venceram nos SS2 Junior. Voltando ao SS1, mais uma vez o Naval marcou pela diferença com Joel Vilaça a conquistar o prémio de 1.º classificado e Oskar Morozov o prémio de 3.º classificado.

Nos femininos foi Carlota Duarte a grande vencedora no escalão sénior e nos cadetes, Beatriz Santos voltou a garantir o seu primeiro lugar.

No SS2 mkisto, Álvaro Pereira e Carolina Fernandes levaram vantagem sobre os seus adversários mais diretos. No SS1 Junior masculino, Joao Rodrigues garantiu o segundo lugar e nos cadetes, Francisco Rodrigues ficou em 4.º lugar. Note-se que estes resultados conferiram ao Clube Naval do Funchal a permanência no 1.º lugar deste circuito regional assim como o 1.º lugar colectivo da competição